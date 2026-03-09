Front social : Vers une grève générale après le 12 mars ?

Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), Mody Guiro, a rompu le silence lors de l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal, annonçant une montée de tension majeure sur le front social. Les centrales syndicales, qui se prévalent d’avoir scrupuleusement respecté le pacte de stabilité sociale sans déclencher de grève générale jusqu’ici, estiment que leur patience a atteint ses limites face au non-respect des engagements de l’État.



Le leader syndical a averti que l’hypothèse d’une grève générale n'est désormais plus à exclure, marquant une rupture potentielle avec la période de retenue observée ces derniers mois.





Le cap de cette nouvelle confrontation sera fixé le 12 mars 2026 lors d’un point de presse très attendu où les centrales dévoileront leur plan d’action national. Mody Guiro a fustigé l'attitude des autorités en rappelant que la stabilité sociale repose sur le dialogue et non sur les menaces, tout en affirmant que les travailleurs ont « beaucoup patienté » et « respecté leur parole ».



Cette sortie laconique mais ferme place le gouvernement devant l'urgence de réamorcer un dialogue sincère pour éviter une paralysie totale de l'activité économique et administrative du pays.



MS/NDARINFO





