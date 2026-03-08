Succession en Iran : Qui est Mojtaba Khamenei, le nouveau chef des Gardiens de la révolution ?

La République islamique d’Iran est entrée, ce dimanche 8 mars 2026, dans une nouvelle ère politique et dynastique. L’Assemblée des experts, instance de 88 clercs chargée de désigner le plus haut dirigeant du pays, a officiellement proclamé Mojtaba Hosseini Khamenei comme successeur de son père, l’ayatollah Ali Khamenei. Cette élection intervient huit jours après la mort du précédent Guide, tué le 28 février dernier lors d'une offensive israélo-américaine sans précédent sur le sol iranien.



À 56 ans, Mojtaba Khamenei accède au pouvoir absolu dans un climat de guerre régionale totale. Bien que son père ait publiquement exprimé des réserves par le passé sur le caractère héréditaire de la fonction, l'urgence sécuritaire et la pression du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont scellé son destin. Le nouveau Guide suprême hérite d'un pays meurtri, ayant perdu non seulement son leader spirituel mais aussi une partie de son commandement militaire dans les récents bombardements.





Le parcours de Mojtaba Khamenei est celui d'un stratège de l'appareil sécuritaire. Formé à la théologie à Machhad et Qom, il s'est forgé une réputation de "faucon" lors de la répression des mouvements de contestation de 2009, où il dirigeait de fait la milice Basij. Proche de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, il a toujours agi comme le pivot entre la demeure du Guide (le Beit) et les Gardiens de la révolution. Sa nomination lui confère désormais le dernier mot sur la stratégie militaire, le commandement suprême des forces armées, le programme nucléaire ainsi que la direction des opérations de "l'Axe de la Résistance" au Moyen-Orient.





L'accession de Mojtaba Khamenei braque également les projecteurs sur son immense fortune occulte. Selon des rapports de renseignement occidentaux, le nouveau Guide contrôlerait un patrimoine immobilier et financier colossal en Suisse et au Royaume-Uni, via des réseaux de prête-noms. L'homme d'affaires Ali Ansari, considéré comme son principal financier, fait l'objet de sanctions britanniques depuis octobre 2025.



Ces avoirs gelés constituent désormais un levier de pression diplomatique majeur pour les puissances occidentales. Sur le plan personnel, Mojtaba Khamenei entame son règne dans le deuil. Son épouse, Zahra Haddad-Adel, a péri aux côtés de l'ayatollah Ali Khamenei lors de l'attaque du 28 février. Il reste à la tête d'une famille de trois enfants, dont l'aîné, Mohammad Bagher, est déjà perçu par certains analystes comme la prochaine étape de cette nouvelle lignée dirigeante.



