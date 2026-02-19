Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Criminalité financière : Coup de filet de la gendarmerie de Kaolack contre les faux-monnayeurs

Jeudi 19 Février 2026

Criminalité financière : Coup de filet de la gendarmerie de Kaolack contre les faux-monnayeurs

La Section de Recherches (SR) de Kaolack a frappé un grand coup dans la lutte contre la criminalité financière ce mercredi 18 février 2026. Quatre individus, dont deux ressortissants étrangers, ont été interpellés lors d'une opération de démantèlement d'un réseau de contrefaçon monétaire. Selon le colonel Ibrahima Ndiaye, porte-parole de la gendarmerie nationale, cette prise confirme la dimension transfrontalière de ce trafic qui menaçait la stabilité économique de la région du Saloum.
 

Lors de cette intervention menée avec précision, les enquêteurs ont saisi une quantité impressionnante de faux billets de banque dont la contre-valeur totale est estimée à cent millions de francs CFA (100 000 000 FCFA).

Les quatre suspects sont actuellement poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires, faux et usage de faux, ainsi que blanchiment de capitaux. Bien que ces arrestations constituent une avancée majeure, les investigations se poursuivent pour identifier d'éventuels complices au sein de ce réseau organisé.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026

Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

14/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Fonds Covid-19 : Abdoulaye Diouf Sarr face aux députés, les dessous d'une procédure judiciaire exceptionnelle

19/02/2026

Régulation et professionnalisation : Le Sénégal se dote d’un organe de contrôle pour la sécurité privée

19/02/2026

Affaire Epstein : Andrew soupçonné d'avoir livré des secrets d'État au financier américain

19/02/2026

Criminalité financière : Coup de filet de la gendarmerie de Kaolack contre les faux-monnayeurs

19/02/2026

Vente illégale de médicaments abortifs : 8 personnes interpellées entre Rufisque et Dakar

19/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026