Criminalité financière : Coup de filet de la gendarmerie de Kaolack contre les faux-monnayeurs

La Section de Recherches (SR) de Kaolack a frappé un grand coup dans la lutte contre la criminalité financière ce mercredi 18 février 2026. Quatre individus, dont deux ressortissants étrangers, ont été interpellés lors d'une opération de démantèlement d'un réseau de contrefaçon monétaire. Selon le colonel Ibrahima Ndiaye, porte-parole de la gendarmerie nationale, cette prise confirme la dimension transfrontalière de ce trafic qui menaçait la stabilité économique de la région du Saloum.





Lors de cette intervention menée avec précision, les enquêteurs ont saisi une quantité impressionnante de faux billets de banque dont la contre-valeur totale est estimée à cent millions de francs CFA (100 000 000 FCFA).



Les quatre suspects sont actuellement poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires, faux et usage de faux, ainsi que blanchiment de capitaux. Bien que ces arrestations constituent une avancée majeure, les investigations se poursuivent pour identifier d'éventuels complices au sein de ce réseau organisé.





MS/NDARINFO



