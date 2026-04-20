Assemblée nationale : Lancement d'une grande initiative d'audition du gouvernement

Engagée dans une dynamique de consolidation de la transparence démocratique, l'’Assemblée nationale annonce le lancement d'une vaste initiative d'audition des ministres. Selon le calendrier officiel publié par l'institution pour cette XVe législature parcouru par Ndarinfo, le gouvernement se soumettra au contrôle des commissions permanentes du 21 avril au 8 mai 2026.



Cette démarche inédite par son ampleur vise à placer la redevabilité au cœur de l'action publique, permettant aux députés de disséquer les avancées du « Projet » secteur par secteur.





Cette initiative parlementaire débutera ce mardi avec les départements de l'Enseignement supérieur et de l'Environnement, avant d'aborder les piliers de la souveraineté nationale tels que les Forces armées, l'Énergie, la Justice et l'Intérieur.



En systématisant ces auditions, l'Assemblée nationale réaffirme son rôle de sentinelle, garantissant que chaque franc CFA décaissé et chaque réforme engagée répondent strictement aux attentes des populations. Le cycle se refermera le 8 mai avec l'examen très attendu du ministère des Finances et du Budget.





MS/NDARINFO



