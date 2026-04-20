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Pastef : Bassirou Kébé réagit après sa nomination comme Secrétaire général adjoint

Lundi 20 Avril 2026 - 14:03

Pastef : Bassirou Kébé réagit après sa nomination comme Secrétaire général adjoint
Bassirou Kébé a exprimé sa gratitude envers Ousmane Sonko, pour la confiance renouvelée à son égard, suite à sa nomination au poste de Secrétaire général adjoint de Pastef-Les Patriotes.


Affirmant que cette nouvelle mission l’honore autant qu’elle l’engage, l'ancien DG de SN HLM a réitéré son dévouement total à la vision du parti. Il s'est engagé à œuvrer avec « rigueur, loyauté et détermination » pour consolider l'organisation et accompagner la mise en œuvre du « Projet » porté pour le Sénégal. 


MS/NDARINFO

 

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