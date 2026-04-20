Cyberattaque ANTS : Jusqu'à 18 millions de Français visés par une fuite de données

L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), pilier de l'administration numérique française, a été la cible d'une cyberattaque d'envergure détectée le 15 avril dernier. Le ministère de l'Intérieur a officiellement confirmé l'incident ce lundi 20 avril 2026, révélant qu'une intrusion dans le système informatique a compromis les données à caractère personnel de millions d'usagers.





Bien que l'administration assure qu'aucun accès illégitime aux comptes n'est possible, cette fuite pourrait concerner jusqu'à 18 millions d'enregistrements, plaçant cet événement parmi les plus graves touchant le service public français.





Les données exposées incluent l'identité complète (nom, prénom, civilité), les coordonnées (adresses e-mail, numéros de mobile) ainsi que des informations d'état civil comme la date et le lieu de naissance. Si le portail reste fonctionnel, les autorités appellent à une vigilance extrême face au risque accru de tentatives de phishing (hameçonnage) et d'usurpation d'identité.





Une plainte a été déposée auprès de la procureure de la République de Paris et une enquête technique est en cours pour mesurer l'ampleur exacte de cette compromission massive.





MS/NDARINFO

