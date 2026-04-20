Paiement numérique : BPCE lance le paiement en ligne avec Wero en juin 2026

Le groupe BPCE (Banque Populaire Caisse d'Épargne) s'apprête à franchir une étape majeure dans la guerre des paiements numériques.



L'institution bancaire française prévoit de lancer le paiement en ligne via Wero dès le mois de juin 2026. Ce nouveau portefeuille numérique européen, conçu pour concurrencer les géants américains Apple Pay et Google Pay, vise à simplifier radicalement les transactions sur internet tout en garantissant une souveraineté technologique au Vieux Continent.





L'initiative de BPCE marque le début d'une phase d'accélération pour Wero en France. Après avoir facilité les virements instantanés de personne à personne, la solution s'attaque désormais au marché colossal de l'e-commerce.





Pour les utilisateurs, cette évolution promet des paiements plus fluides, sans avoir à saisir systématiquement leurs coordonnées bancaires, tandis que pour les banques européennes, l'enjeu est de reprendre la main sur la relation client et les données transactionnelles face à l'hégémonie des Big Tech.



MS/NDARINFO

