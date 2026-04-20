Faits divers : Le refus de paternité mène au drame à la Sicap Keur Massar

La cité Sicap Keur Massar de Niague est plongée dans l'émoi après la découverte d'un infanticide effroyable. F. Aw, une employée de maison de 21 ans originaire de Bambey, a été déférée ce lundi 20 avril 2026 devant le parquet de Rufisque.





La jeune femme a reconnu avoir mis fin aux jours de son nouveau-né le 14 avril dernier, après un accouchement solitaire dans les toilettes de la villa où elle travaillait. Elle a expliqué son geste par le désespoir et la honte, suite au refus catégorique de paternité de son amant, un commerçant du marché Boubess nommé Bilimou.





Le corps sans vie du nourrisson, dissimulé dans des sacs plastiques sous un seau sur la terrasse, n'a été découvert que trois jours plus tard par un cohabitant intrigué par le changement physique de la domestique. Alertés le vendredi 17 avril, les gendarmes de la Brigade spéciale de Niague et les sapeurs-pompiers ont constaté l'état de putréfaction avancé de la dépouille.





Sur instruction du procureur de Rufisque, Cheikh Diakhoumpa, l'enfant a été inhumé sur place. Ce drame remet en lumière la détresse de nombreuses travailleuses domestiques confrontées à des grossesses non désirées et à l'abandon social.





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