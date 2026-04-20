Éducation : Le Sénégal lance sa Bibliothèque numérique gratuite pour tous les élèves

Le ministère de l’Éducation nationale franchit une étape historique dans la digitalisation de l'école sénégalaise. Sous l'impulsion du ministre Moustapha Mamba Guirassy, une Bibliothèque numérique unifiée vient d'être mise à la disposition des élèves du préscolaire au secondaire.



Cette initiative, qui fait suite aux accords entre l’État et les syndicats d’enseignants, vise à garantir la continuité des apprentissages et à offrir un accompagnement de proximité, particulièrement pour les classes d'examen (CM2, 3e, Terminale), sur l'ensemble du territoire national.





Accessible gratuitement via téléphone, tablette ou ordinateur, ce dispositif repose sur deux piliers majeurs : la plateforme interactive SENKALA, dédiée aux exercices et tests de positionnement, et l'espace PROMET, qui propose des cours en vidéo avec une option d'accès hors ligne.





En déployant ces ressources pédagogiques validées, le Gouvernement réaffirme sa volonté de démocratiser l'accès au savoir et de permettre à chaque élève de rattraper les heures perdues pour aborder les examens avec sérénité.



👉 Accès aux plateformes :

SENKALA : https://senprof2.education.sn

PROMET : https://apprendre.education.sn



MS/NDARINFO



