Assemblée nationale : Moussa Bocar Thiam face à la Haute Cour de Justice ce vendredi

Jeudi 26 Février 2026

Assemblée nationale : Moussa Bocar Thiam face à la Haute Cour de Justice ce vendredi

Les députés sont convoqués en séance plénière ce vendredi 27 février 2026 à 10H00 pour examiner le projet de résolution de mise en accusation de l’ancien ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, devant la Haute Cour de Justice. Cette annonce, faite par la direction de la communication de l'institution, s'inscrit dans une démarche de renforcement de la responsabilité des acteurs publics et marque une étape décisive dans le suivi des procédures judiciaires visant d'anciens membres du gouvernement.

La séance exceptionnelle doit permettre aux parlementaires de statuer sur les conclusions de l'enquête parlementaire concernant l'ex-ministre.
 

Cependant, la tenue de cette séance est d'ores et déjà contestée par le principal concerné. Dans une lettre adressée au Président de l’Assemblée nationale, le maire de Ourossogui a formellement demandé l’annulation de la plénière prévue ce vendredi. Moussa Bocar Thiam invoque l'illégalité de la procédure, affirmant qu'elle ne reposerait sur aucun texte juridique pour l'encadrer. 
 

MS/NDARINFO
 


