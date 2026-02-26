Crise à la RTS : Les syndicats boycottent la Direction et exigent le rétablissement de l'Accord d'Entreprisev

L'intersyndicale SYNPICS-SYNPAP de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a boycotté la rencontre statutaire avec la Direction Générale ce jeudi 26 février 2026. Les délégués ont quitté la séance pour protester contre un ordre du jour qui n'intégrait pas en priorité la levée de la suspension de « l'Accord d'Entreprise », malgré une demande formelle transmise 72 heures auparavant.



Les syndicats dénoncent également des « impairs » dans les modalités de convocation de cette réunion, marquant ainsi une rupture nette dans le dialogue social au sein du média public.





L'intersyndicale exige le rétablissement immédiat, sans délai et sans condition, de cet accord social qui régit les conditions de travail des employés. Dans un communiqué publié à Dakar, le SYNPICS et le SYNPAP réitèrent leur engagement à défendre les intérêts matériels et moraux des agents de la RTS. En appelant l'ensemble du personnel à rester mobilisé pour ce qu'ils qualifient de « combat pour la dignité », les représentants syndicaux laissent présager de nouvelles actions de protestation si leurs revendications ne sont pas satisfaites par la Direction Générale.





MS/NDARINFO



