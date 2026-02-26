Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Crise à la RTS : Les syndicats boycottent la Direction et exigent le rétablissement de l'Accord d'Entreprisev

Jeudi 26 Février 2026

Crise à la RTS : Les syndicats boycottent la Direction et exigent le rétablissement de l'Accord d'Entreprisev

L'intersyndicale SYNPICS-SYNPAP de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a boycotté la rencontre statutaire avec la Direction Générale ce jeudi 26 février 2026. Les délégués ont quitté la séance pour protester contre un ordre du jour qui n'intégrait pas en priorité la levée de la suspension de « l'Accord d'Entreprise », malgré une demande formelle transmise 72 heures auparavant.

Les syndicats dénoncent également des « impairs » dans les modalités de convocation de cette réunion, marquant ainsi une rupture nette dans le dialogue social au sein du média public.


L'intersyndicale exige le rétablissement immédiat, sans délai et sans condition, de cet accord social qui régit les conditions de travail des employés. Dans un communiqué publié à Dakar, le SYNPICS et le SYNPAP réitèrent leur engagement à défendre les intérêts matériels et moraux des agents de la RTS. En appelant l'ensemble du personnel à rester mobilisé pour ce qu'ils qualifient de « combat pour la dignité », les représentants syndicaux laissent présager de nouvelles actions de protestation si leurs revendications ne sont pas satisfaites par la Direction Générale.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Affaire Sweet Beauty : Le DG de l'ASP poursuit Mollah Morgun pour diffamation

21/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : les pêcheurs célèbrent leur "victoire historique" contre BP devant le PCN britannique

21/02/2026

"Journée noire" à l'UGB : Les étudiants de Saint-Louis marchent pour réclamer justice

19/02/2026

Modernisation du système judiciaire : La ministre Yassine Fall mise sur le numérique à Saint-Louis

20/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Crise à la RTS : Les syndicats boycottent la Direction et exigent le rétablissement de l'Accord d'Entreprisev

26/02/2026

Genre et Sécurité : La Police nationale lance son réseau de femmes pour les missions de paix

26/02/2026

Thiès : Une ASP du Parquet et un faux juge arrêtés pour une escroquerie de 3 millions

26/02/2026

Saint-Louis : finale régionale de l'AYuTe Africa Challenge avec plus de 300 candidatures

26/02/2026

Sécurité : Me Bamba Cissé annonce une vague d'inaugurations de commissariats à Dakar, Thiès et Kaffrine

26/02/2026

Surpopulation carcérale : Saint-Louis et Kédougou parmi les régions les plus critiques

26/02/2026