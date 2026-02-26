Connectez-vous
Récital de Coran Sénico : 30 millions de FCFA et un billet pour la Mecque au vainqueur national

Jeudi 26 Février 2026

La Fondation Sénico organise la neuvième édition de sa grande finale internationale de récital de Coran les 27 et 28 février 2026 à l’Institut islamique de Dakar. Le grand vainqueur de la catégorie nationale recevra une prime de 30 millions de FCFA et un billet pour la Mecque, tandis que le lauréat de la finale internationale empochera une dotation de 20 millions de FCFA.

Au niveau international, l'événement mettra en compétition 16 candidats, dont le représentant du Sénégal, avec des prix fixés à 10 millions FCFA pour le deuxième et 5 millions FCFA pour le troisième.
 

La cérémonie de remise des trophées se tiendra le dimanche 1er mars 2026 au Grand Théâtre National de Dakar, sous la présidence du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Cet événement, qui a réuni 545 inscrits au départ, se déroulera en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et des Khalifes généraux des différentes confréries du Sénégal.

Cette compétition d'envergure souligne l'engagement de la Fondation Sénico dans la promotion des valeurs islamiques et de l'excellence dans l'apprentissage du Saint Coran à travers le pays et au-delà.
 

MS/NDARINFO
 


