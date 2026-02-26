Connectez-vous
Genre et Sécurité : La Police nationale lance son réseau de femmes pour les missions de paix

Jeudi 26 Février 2026

La Police nationale a franchi une étape décisive dans son processus d'institutionnalisation du genre lors d'une rencontre d'envergure tenue ce mardi 24 février 2026 à la Direction de la Formation. Inscrit dans le cadre du projet ELSIE, cet événement vise à accroître la participation active et inclusive des femmes dans les opérations de maintien de la paix (OMP).

Cette première session du Réseau des femmes a permis d'identifier des axes prioritaires tels que l'amélioration de l'accès à l'information sur les missions internationales et la vulgarisation de la politique genre, tout en posant les bases d'un cadre d'échange permanent entre les fonctionnaires de police.
 

La rencontre a été marquée par des échanges d'expériences entre pionnières et policières ayant servi en République démocratique du Congo (RDC), mettant en lumière l'expertise sénégalaise sur les théâtres d'opérations extérieurs. À cette occasion, le Commissaire de Police Khady FALL a été honorée pour l'engagement exceptionnel de son contingent en RDC.

En point d'orgue de cette journée, la création de l’Amicale des Femmes de la Police nationale a été officialisée, offrant désormais un cadre structuré pour favoriser la solidarité, l’accompagnement de carrière et l'épanouissement professionnel des femmes en uniforme.
 

MS/NDARINFO
 


