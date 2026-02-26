Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Thiès : Une ASP du Parquet et un faux juge arrêtés pour une escroquerie de 3 millions

Jeudi 26 Février 2026

Thiès : Une ASP du Parquet et un faux juge arrêtés pour une escroquerie de 3 millions

La gendarmerie de Thiès a démantelé un réseau de quatre individus, dont une Agent de Sécurité de Proximité (ASP) en poste au Parquet, pour association de malfaiteurs, usurpation de fonctions et escroquerie. Le groupe a profité de la vulnérabilité d'un ambulancier, D. Ba, dont le frère est incarcéré pour viol sur mineure, en lui promettant une libération contre paiement.

Les prévenus, D. Fall, A. Faye, D. Ndiaye et D. Mbodj, auraient soutiré la somme de 1 950 000 FCFA à la victime après avoir initialement réclamé six millions de francs CFA. L'un des mis en cause se faisait passer pour un magistrat influent du Tribunal de grande instance de Thiès.


L'enquête a révélé que l'ASP A. Faye, détachée au Parquet du Procureur et ne portant pas de tenue, utilisait sa position pour se faire passer pour la secrétaire particulière du faux juge. Les flux financiers entre les membres du réseau ont été confirmés par l'exploitation de leurs téléphones portables evt des enregistrements audio. Bien que les suspects aient reconnu avoir perçu les fonds, ils contestent l'usurpation de fonctions judiciaires.

L'affaire, dont l'audience s'est tenue à huis clos, a été mise en délibéré par le Tribunal de grande instance de Thiès jusqu'en mars, tandis que les prévenus ont été placés en détention à la prison centrale.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Affaire Sweet Beauty : Le DG de l'ASP poursuit Mollah Morgun pour diffamation

21/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : les pêcheurs célèbrent leur "victoire historique" contre BP devant le PCN britannique

21/02/2026

"Journée noire" à l'UGB : Les étudiants de Saint-Louis marchent pour réclamer justice

19/02/2026

Modernisation du système judiciaire : La ministre Yassine Fall mise sur le numérique à Saint-Louis

20/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Crise à la RTS : Les syndicats boycottent la Direction et exigent le rétablissement de l'Accord d'Entreprisev

26/02/2026

Genre et Sécurité : La Police nationale lance son réseau de femmes pour les missions de paix

26/02/2026

Thiès : Une ASP du Parquet et un faux juge arrêtés pour une escroquerie de 3 millions

26/02/2026

Saint-Louis : finale régionale de l'AYuTe Africa Challenge avec plus de 300 candidatures

26/02/2026

Sécurité : Me Bamba Cissé annonce une vague d'inaugurations de commissariats à Dakar, Thiès et Kaffrine

26/02/2026

Surpopulation carcérale : Saint-Louis et Kédougou parmi les régions les plus critiques

26/02/2026