Thiès : Une ASP du Parquet et un faux juge arrêtés pour une escroquerie de 3 millions

La gendarmerie de Thiès a démantelé un réseau de quatre individus, dont une Agent de Sécurité de Proximité (ASP) en poste au Parquet, pour association de malfaiteurs, usurpation de fonctions et escroquerie. Le groupe a profité de la vulnérabilité d'un ambulancier, D. Ba, dont le frère est incarcéré pour viol sur mineure, en lui promettant une libération contre paiement.



Les prévenus, D. Fall, A. Faye, D. Ndiaye et D. Mbodj, auraient soutiré la somme de 1 950 000 FCFA à la victime après avoir initialement réclamé six millions de francs CFA. L'un des mis en cause se faisait passer pour un magistrat influent du Tribunal de grande instance de Thiès.





L'enquête a révélé que l'ASP A. Faye, détachée au Parquet du Procureur et ne portant pas de tenue, utilisait sa position pour se faire passer pour la secrétaire particulière du faux juge. Les flux financiers entre les membres du réseau ont été confirmés par l'exploitation de leurs téléphones portables evt des enregistrements audio. Bien que les suspects aient reconnu avoir perçu les fonds, ils contestent l'usurpation de fonctions judiciaires.



L'affaire, dont l'audience s'est tenue à huis clos, a été mise en délibéré par le Tribunal de grande instance de Thiès jusqu'en mars, tandis que les prévenus ont été placés en détention à la prison centrale.





MS/NDARINFO



