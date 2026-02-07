Connectez-vous
"Achetée" pour 500 000 FCFA : le récit glaçant d'une victime de traite à Kédougou

Samedi 7 Février 2026

L’Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a démantelé un réseau de traite de personnes dans le village de Baytilaye. Une femme a été déférée devant le procureur pour association de malfaiteurs, proxénétisme et traite d’êtres humains. L'enquête a révélé qu'une jeune Nigériane avait été « achetée » pour 500 000 FCFA au Nigeria avant d'être convoyée clandestinement vers la zone aurifère de Kédougou pour y être livrée à la prostitution forcée.
 

La suspecte imposait à sa victime une « dette de servitude » de 1 500 000 FCFA pour rembourser les frais d'un voyage ayant transité par le Bénin et le Mali.
La victime devait reverser l'intégralité de ses revenus quotidiens à sa logeuse, qui utilisait les premiers gains pour acheter des tenues suggestives afin d'accroître le rendement financier. Ce réseau tentaculaire s'appuyait sur des complicités locales fournissant faux documents et logistique sécurisée tout au long du parcours migratoire.
 

MS/NDARINFO
 


