Autoroute à péage Gandon : Le collectif des 1300 impactés "rassuré" après la rencontre avec le gouverneur

Samedi 3 Janvier 2026

Le coordonnateur du collectif des impactés de l'autoroute à péage tronçon Gandon, Ousmane Ndiaye, s'est déclaré "très rassuré" à la sortie d'une rencontre avec le gouverneur de Saint-Louis, vendredi


"Nous sommes sortis du bureau du gouverneur très rassurés par les engagements que le gouvernement du Sénégal avait déjà pris lorsque nous avons signé un procès-verbal en mars 2023", a déclaré Ousmane Ndiaye, précisant que le collectif regroupe 1300 membres.
 

Selon le coordonnateur, le collectif a obtenu un site de recasement basé à Gandon, à 15 minutes de Saint-Louis. Le gouverneur a assuré que des infrastructures sociales seront édifiées sur ce site et que l'Ageroute s'est engagée à viabiliser l'espace.
 

La préoccupation majeure du collectif reste le démarrage effectif des travaux de terrassement. "Les personnes qui composent le collectif sont très fatiguées, beaucoup d'entre eux sont actuellement dans des maisons de location. Nous sommes très impatients", a-t-il souligné.
 

Le collectif a également insisté sur la nécessité d'une répartition juste et équitable des parcelles, compte tenu des disparités entre les impactés. "Certains ont perdu deux ou trois terrains, d'autres ont des terrains de 600 mètres carrés. Tout cela nécessite une discussion, un dialogue sincère", a expliqué Ousmane Ndiaye.


Une commission de recensement a été mise en place par le préfet depuis 2022, avec deux membres du collectif y participant. Le gouverneur a assuré que l'État continuera à travailler avec le collectif pour garantir une répartition équitable.
 

La troisième demande majeure concerne l'accompagnement social. "La plupart des impactés n'ont pas de revenus substantiels pour pouvoir construire", a indiqué le coordonnateur, sollicitant une subvention notamment pour les veuves et les familles démunies.
 

Le collectif a appelé le Président de la République et le Premier ministre à les accompagner dans le cadre de la politique nationale d'habitat social pour la construction des parcelles qui leur seront attribuées.
 



