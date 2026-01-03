Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

CAN 2025 : Iliman Ndiaye, le meneur de jeu attendu au tournant en phase décisive

Samedi 3 Janvier 2026

CAN 2025 : Iliman Ndiaye, le meneur de jeu attendu au tournant en phase décisive

Installé comme maître à jouer des Lions par Pape Thiaw, Iliman Ndiaye n'a pas encore montré sa pleine mesure lors de cette CAN 2025. À la veille du huitième de finale contre le Soudan, le numéro 10 sénégalais est attendu au tournant par les supporters.
 

À 25 ans, le joueur d'Everton est l'une des figures de proue de l'équipe nationale depuis l'arrivée de Pape Thiaw en octobre 2025. Dès son premier match, le sélectionneur avait installé un 4-2-3-1 avec Ndiaye en numéro 10, pari qui avait porté ses fruits face au Malawi (4-0) avec une passe décisive de l'ex-Marseillais.
 

Cependant, sur cette CAN 2025, ses prestations poussives lors des deux premiers matchs, face au Botswana puis contre la RD Congo, ont déçu. Même si Pape Thiaw lui maintient sa confiance, allant jusqu'à modifier son système face au Bénin pour l'accommoder, l'ancien pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur n'a pas totalement pris les rênes de l'animation offensive.
 

"J'ai encore beaucoup à apporter à l'équipe", a-t-il reconnu de passage en zone mixte vendredi. "Les joueurs et le coach me font confiance. J'espère aider l'équipe à aller le plus loin possible dans cette compétition."
 

Timide et discret aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux, Ndiaye est pourtant attendu par les supporters sénégalais pour apporter ce qui a cruellement manqué aux Lions ces dernières années : un véritable meneur de jeu créateur. Sous l'ère Aliou Cissé, l'absence d'inventivité à ce poste privait souvent les Lions d'un principal créateur.


Bien rétabli d'un coup reçu lors du dernier match, Ndiaye devrait démarrer ce samedi le huitième de finale contre le Soudan au poste de meneur de jeu. Avec 36 sélections, 3 buts et 6 passes décisives, sa trace reste encore anecdotique dans l'histoire récente des Lions. La phase décisive de cette CAN doit faire évoluer les choses.
 

Le joueur d'Everton a une belle opportunité de montrer qu'il peut être le leader technique dont les Lions ont besoin pour aller au bout de cette compétition. Face au Soudan, puis potentiellement en quarts de finale, Iliman Ndiaye devra hausser le niveau pour justifier la confiance de Pape Thiaw et répondre aux attentes des supporters sénégalais.
 

Ndarinfo/MS
 

CAN 2025

CAN 2025 : Iliman Ndiaye, le meneur de jeu attendu au tournant en phase décisive

CAN 2025 : Iliman Ndiaye, le meneur de jeu attendu au tournant en phase décisive
Installé comme maître à jouer des Lions par Pape Thiaw, Iliman Ndiaye n'a pas encore montré sa...

CAN 2025 : Le message lucide de Pape Gueye avant le Soudan

CAN 2025 : Le message lucide de Pape Gueye avant le Soudan
Le milieu de terrain des Lions du Sénégal, Pape Gueye, s'est exprimé en zone mixte ce vendredi à la...

CAN 2025 : Le Mauritanien Dahane Beida désigné pour arbitrer Sénégal-Soudan

CAN 2025 : Le Mauritanien Dahane Beida désigné pour arbitrer Sénégal-Soudan
Le Mauritanien Dahane Beida a été désigné par la Confédération africaine de football (CAF) pour...

CAN 2025 : "Ça sera un match très disputé", prévient Krépin Diatta avant d'affronter le Soudan

CAN 2025 : "Ça sera un match très disputé", prévient Krépin Diatta avant d'affronter le Soudan
L'ailier des Lions du Sénégal, Krépin Diatta, s'est exprimé jeudi en conférence de presse à la...

CAN 2025 : Kalidou Koulibaly suspendu pour un seul match, retour possible dès les quarts

CAN 2025 : Kalidou Koulibaly suspendu pour un seul match, retour possible dès les quarts
Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, n'écopera que d'un match de suspension suite...
LES PLUS LUS

Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle

28/12/2025

102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

29/12/2025

151 ans après : Des objets de la bataille de Samba Sadio exposés à Saint-Louis

28/12/2025

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Finances publiques : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA avec l'APE4, dépassant l'objectif de 140%

28/12/2025

Budget 2025 : Le gouvernement renforce les moyens alloués aux forces de défense

30/12/2025
SERVICES