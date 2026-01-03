CAN 2025 : Iliman Ndiaye, le meneur de jeu attendu au tournant en phase décisive

Installé comme maître à jouer des Lions par Pape Thiaw, Iliman Ndiaye n'a pas encore montré sa pleine mesure lors de cette CAN 2025. À la veille du huitième de finale contre le Soudan, le numéro 10 sénégalais est attendu au tournant par les supporters.





À 25 ans, le joueur d'Everton est l'une des figures de proue de l'équipe nationale depuis l'arrivée de Pape Thiaw en octobre 2025. Dès son premier match, le sélectionneur avait installé un 4-2-3-1 avec Ndiaye en numéro 10, pari qui avait porté ses fruits face au Malawi (4-0) avec une passe décisive de l'ex-Marseillais.





Cependant, sur cette CAN 2025, ses prestations poussives lors des deux premiers matchs, face au Botswana puis contre la RD Congo, ont déçu. Même si Pape Thiaw lui maintient sa confiance, allant jusqu'à modifier son système face au Bénin pour l'accommoder, l'ancien pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur n'a pas totalement pris les rênes de l'animation offensive.





"J'ai encore beaucoup à apporter à l'équipe", a-t-il reconnu de passage en zone mixte vendredi. "Les joueurs et le coach me font confiance. J'espère aider l'équipe à aller le plus loin possible dans cette compétition."





Timide et discret aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux, Ndiaye est pourtant attendu par les supporters sénégalais pour apporter ce qui a cruellement manqué aux Lions ces dernières années : un véritable meneur de jeu créateur. Sous l'ère Aliou Cissé, l'absence d'inventivité à ce poste privait souvent les Lions d'un principal créateur.





Bien rétabli d'un coup reçu lors du dernier match, Ndiaye devrait démarrer ce samedi le huitième de finale contre le Soudan au poste de meneur de jeu. Avec 36 sélections, 3 buts et 6 passes décisives, sa trace reste encore anecdotique dans l'histoire récente des Lions. La phase décisive de cette CAN doit faire évoluer les choses.





Le joueur d'Everton a une belle opportunité de montrer qu'il peut être le leader technique dont les Lions ont besoin pour aller au bout de cette compétition. Face au Soudan, puis potentiellement en quarts de finale, Iliman Ndiaye devra hausser le niveau pour justifier la confiance de Pape Thiaw et répondre aux attentes des supporters sénégalais.





