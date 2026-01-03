Connectez-vous
CAN 2025 : Le message lucide de Pape Gueye avant le Soudan

Samedi 3 Janvier 2026

Le milieu de terrain des Lions du Sénégal, Pape Gueye, s'est exprimé en zone mixte ce vendredi à la veille du huitième de finale contre le Soudan, livrant une analyse lucide de la prestation sénégalaise face au Bénin.
 

Ménagé lors de la victoire 3-0 contre les Écureuils, le joueur de Villarreal a reconnu que malgré le succès, des progrès restent à faire. "La prestation contre le Bénin ? Elle était bonne, on l'a vu sur le résultat. On a gagné. Mais il y a des choses qu'on peut mieux faire, parce qu'on est capable de mieux", a-t-il déclaré sans élever la voix.
 

Le milieu de terrain sénégalais a cependant fait preuve de pragmatisme, mettant en avant l'essentiel : la victoire finale. "Si on gagne la CAN en faisant des matchs moins bons, je signe", a-t-il lancé, résumant ainsi l'état d'esprit des Lions à la veille de cette phase à élimination directe.
 

Ces déclarations interviennent alors que le Sénégal, premier du groupe D, s'apprête à affronter le Soudan ce samedi à 16h00 GMT au stade Ibn Batouta de Tanger. Le vainqueur de cette confrontation affrontera en quarts de finale soit la Tunisie, soit le Mali.
 

Pape Gueye, qui n'a pas démarré le match contre le Bénin, devrait retrouver une place dans le onze de Pape Thiaw pour ce rendez-vous crucial face aux Crocodiles du Nil.
 

Ndarinfo/MS
 

SERVICES