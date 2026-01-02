Connectez-vous
Les conseils de quartier de Richard-Toll bouclent leur visite d'immersion à Saint-Louis

Vendredi 2 Janvier 2026

Les conseils de quartier de Richard-Toll ont effectué du 29 au 31 décembre 2025 une visite d'immersion à Saint-Louis pour un échange d'expérience sur la gouvernance locale et la gestion du cadre de vie.
 

Cette visite a permis d'aborder plusieurs axes, notamment la gouvernance locale, la participation citoyenne inclusive et le fonctionnement des maisons de quartier, a déclaré Moustapha Diop, président du collectif des conseils de quartier de Saint-Louis et du CONACOP (Collectif national des conseils de quartier du Sénégal), au terme des échanges.
 

"Le choix est dicté par les besoins exprimés par les conseils de quartier de Richard-Toll qui avaient envie de voir exactement ce qui se fait à Saint-Louis concernant le cadre de vie, la gestion du cadre de vie, mais également les maisons de quartier, leur rôle, leur mission et leur impact dans le fonctionnement du développement local", a-t-il expliqué.
 

Des visites de terrain ont été organisées, notamment dans certains conseils de quartier dotés de maisons de quartier et d'autres quartiers pour observer la gestion du cadre de vie. La délégation de la ville sucrière a notamment visité un site à Pikine où des initiatives réussies de gestion des déchets ont été mises en place.
 

"Nous pensons que ces visites ont permis à nos hôtes de découvrir certainement des choses nouvelles qui leur permettront une fois à Richard-Toll peut-être de prendre des initiatives dans le sens d'améliorer un peu la gestion dans ce cadre-là", a souligné Moustapha Diop.
 

Pour Babacar Gaye, conseiller municipal et président de la commission de bonne gouvernance de la ville de Richard-Toll, cette visite d'apprentissage revêt une importance capitale.

"C'est une visite d'études où les conseils de quartier de la commune de Richard-Toll vont réussir quelque chose parce que c'est une visite d'apprentissage. Au retour à Richard-Toll, vraiment, on attend que tout ce qu'on a appris ici soit appliqué", a-t-il déclaré.
 

Cette collaboration, élaborée et organisée par Mon-3 Sénégal, vise à renforcer les liens entre les deux collectivités et à mener des actions conjointes au profit des populations de Richard-Toll et de Saint-Louis. Un partenariat entre les deux villes a été initié à l'issue de cette visite.

 



