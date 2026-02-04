Autosuffisance en riz : 13 communes de Podor bénéficient du projet PPRI

Un Comité Départemental de Développement (CDD a officiellement lancé hier mardi le Projet de Production de Riz Irrigué dans la Vallée du Fleuve Sénégal (PPRI) dans le département de Podor. Financé par l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et l'État du Sénégal, ce projet, mis en œuvre par la SAED dans les départements de Dagana et Podor, vise à améliorer la productivité rizicole par la réhabilitation d'infrastructures hydro-agricoles, la fourniture d'équipements et le renforcement des capacités des producteurs.





" L'objectif était de réunir tous les acteurs au niveau départemental, les services techniques, les producteurs pour discuter du contenu du projet et assurer une meilleure appropriation, mais aussi une meilleure implication pendant l'exécution des travaux", a déclaré Oumar Sow, coordonnateur du PPRI.



"On aura besoin de l'appui de tous les services techniques, notamment ceux de l'environnement pour les autorisations de défrichement, l'accompagnement des services de l'agriculture pendant la mise en valeur, et l'appui des services territoriaux pour assurer la pérennisation des installations ", a-t-il ajouté, en soulignant l'importance de la collaboration multi-acteurs autour de ce programme.





Des protocoles d'entente ont été signés avec les bénéficiaires et validés par les maires des différentes communes concernées, dont Ndiayène Pendao, Guédé Village, Gamadji Sarré, Dodele, Doumnga Lao, Medina Ndiathbe, et plusieurs autres.





Ousmane Sidibé, adjoint au préfet de Podor, a salué l'initiative qui, pour lui, " est venu à son heure pour que ce département puisse être un vivier qui pourra garantir l'autosuffisance en riz, non seulement pour le département, mais également pour l'ensemble du pays".





"Ce projet ambitionne de réhabiliter des infrastructures hydro-agricoles, de réaliser des pistes de production, d'assurer la disponibilité des moteurs agricoles, des motoreuses, tout cela pour booster la productivité ", a laissé entendre M. Sidibé.



Les producteurs par la voix de Amadou Isma BA, président de l'Union de Gamadji Sarré, ont magnifié les différentes actions prévues dans le programme en exprimant leur reconnaissance à la Saed pour son accompagnement.



