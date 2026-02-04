Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Autosuffisance en riz : 13 communes de Podor bénéficient du projet PPRI

Mercredi 4 Février 2026

Autosuffisance en riz : 13 communes de Podor bénéficient du projet PPRI

Un Comité Départemental de Développement (CDD a officiellement lancé hier mardi le Projet de Production de Riz Irrigué dans la Vallée du Fleuve Sénégal (PPRI) dans le département de Podor. Financé par l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et l'État du Sénégal, ce projet, mis en œuvre par la SAED dans les départements de Dagana et Podor, vise à améliorer la productivité rizicole par la réhabilitation d'infrastructures hydro-agricoles, la fourniture d'équipements et le renforcement des capacités des producteurs.
 

" L'objectif était de réunir tous les acteurs au niveau départemental, les services techniques, les producteurs pour discuter du contenu du projet et assurer une meilleure appropriation, mais aussi une meilleure implication pendant l'exécution des travaux", a déclaré Oumar Sow, coordonnateur du PPRI.

"On aura besoin de l'appui de tous les services techniques, notamment ceux de l'environnement pour les autorisations de défrichement, l'accompagnement des services de l'agriculture pendant la mise en valeur, et l'appui des services territoriaux pour assurer la pérennisation des installations ", a-t-il ajouté, en soulignant l'importance de la collaboration multi-acteurs autour de ce programme.
 

Des protocoles d'entente ont été signés avec les bénéficiaires et validés par les maires des différentes communes concernées, dont Ndiayène Pendao, Guédé Village, Gamadji Sarré, Dodele, Doumnga Lao, Medina Ndiathbe, et plusieurs autres.
 

Ousmane Sidibé, adjoint au préfet de Podor, a salué l'initiative qui, pour lui, " est venu à son heure pour que ce département puisse être un vivier qui pourra garantir l'autosuffisance en riz, non seulement pour le département, mais également pour l'ensemble du pays".
 

 "Ce projet ambitionne de réhabiliter des infrastructures hydro-agricoles, de réaliser des pistes de production, d'assurer la disponibilité des moteurs agricoles, des motoreuses, tout cela pour booster la productivité ", a laissé entendre M. Sidibé.

Les producteurs par la voix de Amadou Isma BA, président de l'Union de Gamadji Sarré, ont magnifié les différentes actions prévues dans le programme en exprimant leur reconnaissance à la Saed pour son accompagnement.
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

29/01/2026

Sénégal : Madiambal Diagne et son épouse visés par une plainte explosive déposée par son propre fils

29/01/2026
SERVICES
24 HEURES

Autosuffisance en riz : 13 communes de Podor bénéficient du projet PPRI

04/02/2026

50 millions d'euros : le prix à payer pour libérer Cristiano Ronaldo de son contrat

03/02/2026

Ce que risquent désormais Elon Musk et les PDG de la tech face à la nouvelle loi espagnole

03/02/2026

4 assaillants et 53 ans : les détails de l'exécution brutale de Saïf al-Islam Kadhafi

03/02/2026

Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

03/02/2026

Maroc interjette appel contre sanctions CAF après incidents finale CAN 2026

03/02/2026