Maroc interjette appel contre sanctions CAF après incidents finale CAN 2026

La Fédération Royale Marocaine de Football a annoncé avoir décidé d'interjeter appel des décisions rendues récemment par le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football, en lien avec les incidents ayant marqué la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, disputée le 18 janvier 2026 entre le Sénégal et le Maroc.





Ces événements avaient été caractérisés notamment par le retrait de l'aire de jeu des joueurs et membres du staff de la sélection sénégalaise, l'envahissement de la pelouse par des supporters sénégalais, ainsi que par de violentes échauffourées ayant perturbé le déroulement de la rencontre, rappelle un communiqué de la Fédération.





Selon la FRMF, les sanctions prononcées ne sont pas en adéquation avec l'ampleur et la gravité des faits constatés lors de cette finale continentale. Cette position a été formellement exprimée dans un courrier officiel adressé par le président de la Fédération à la CAF.





La FRMF souligne son attachement au respect des règlements en vigueur et affirme sa volonté de préserver l'ensemble de ses droits à travers les voies de recours prévues par les instances compétentes. La Fédération marocaine estime que les incidents survenus lors de cette finale exigent une lecture plus conforme à leur gravité et à leurs répercussions sur l'image de la compétition.





Pour rappel, la CAF avait prononcé plusieurs sanctions à l'encontre de la Fédération marocaine. Le joueur Achraf Hakimi a écopé d'une suspension de deux matchs officiels dans les compétitions de la CAF, avec un sursis d'un an pour un match, pour comportement antisportif. Son coéquipier Ismael Saibari a été suspendu pour trois matchs officiels, accompagné d'une amende de 100 000 dollars.





La CAF a également infligé une amende de 200 000 dollars à la Fédération marocaine en raison du comportement inapproprié des ramasseurs de balles sur le terrain, 100 000 dollars supplémentaires suite à l'intrusion de joueurs et du staff technique dans la zone de la VAR, et 15 000 dollars pour l'utilisation de lasers par les supporters marocains pendant le match.





La commission de discipline de la CAF a par ailleurs rejeté la plainte déposée par la FRMF contre la Fédération sénégalaise, laquelle réclamait des sanctions supplémentaires sur la base de violations des articles 82 et 84 du règlement de la CAN.





