4 assaillants et 53 ans : les détails de l'exécution brutale de Saïf al-Islam Kadhafi

Mardi 3 Février 2026

La Libye est sous le choc après l'annonce de la mort de Saïf al-Islam Kadhafi, fils cadet de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. Selon la chaîne Libya al-Ahrar, des personnalités proches de l'homme de 53 ans ont confirmé son décès sans toutefois en révéler les circonstances exactes dans un premier temps.
 

Son conseiller, Abdullah Othman Abdurrahim, a officialisé l'information via une publication sur Facebook, tandis que son cousin, Hamid Kadhafi, a déclaré par téléphone que « le docteur Saïf al-Islam est tombé en martyr ». Le drame se serait produit au sud de la ville de Zintan, dans l'ouest du pays. Selon les premiers rapports, il aurait été assassiné lors d'un assaut mené par quatre hommes armés contre sa résidence, après la neutralisation des caméras de surveillance.


Ancien successeur présumé de son père, Saïf al-Islam avait tenté de cultiver une image de réformateur avant que la révolution de 2011 ne brise cette réputation. Recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, il avait été capturé, condamné à mort en 2015, puis amnistié après des années de détention à Zintan. Sa disparition marque la fin d'une figure centrale et controversée de la scène politique libyenne.
 

MS/NDARINFO
 


