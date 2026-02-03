Connectez-vous
50 millions d'euros : le prix à payer pour libérer Cristiano Ronaldo de son contrat

Mardi 3 Février 2026

Le football saoudien vacille. Cristiano Ronaldo, véritable catalyseur du développement de la Saudi Pro League (SPL), menace désormais de quitter Al-Nassr. La star portugaise, qui fêtera ses 41 ans ce 5 février, exprime une colère grandissante face à ce qu'il perçoit comme une injustice de traitement entre les clubs appartenant au Fonds souverain saoudien (PIF).
 

Le point de rupture semble être le récent transfert de Karim Benzema d’Al-Ittihad vers Al-Hilal. Alors que le leader du championnat se renforce considérablement cet hiver, Ronaldo estime qu'Al-Nassr ne bénéficie pas du même « pouvoir politique » et financier que ses rivaux. Cette frustration a conduit le quintuple Ballon d’Or à boycotter la rencontre face à Al Riyad ce lundi, un acte de grève qui passe mal auprès des instances dirigeantes de la ligue.
 

De son côté, la SPL défend l'intégrité de sa compétition. Les autorités rappellent que le renforcement d'Al-Hilal provient de fonds privés, autorisés par le règlement, et non de fonds publics favorisant un club au détriment d'un autre. Avec une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros et seulement 18 mois de contrat restants, l'avenir du Portugais s'inscrit en pointillé. Alors qu'un choc contre Al-Ittihad se profile vendredi, les responsables saoudiens tentent de raisonner la star, dont l'influence mondiale reste le pilier de leur projet sportif.
 

MS/NDARINFO
 


