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Anglais : Le Lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall sacré champion du concours « Who’s the Best ? »

Dimanche 10 Mai 2026 - 17:23

Anglais : Le Lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall sacré champion du concours « Who’s the Best ? »

Le Centre de Recherche et de Documentation de Saint-Louis (CRDS) a vibré ce samedi 9 mai 2026 au rythme de la finale de la compétition de génie en herbe en anglais, intitulée « Who’s the Best ? ». Au terme d'un duel intellectuel serré, c'est le lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall qui a remporté le trophée face au lycée de Rao. Soutenue par l'Ambassade des États-Unis au Sénégal, cette initiative vise à promouvoir la langue anglaise et la culture générale auprès des lycéens du département.
 

Pour Abou Sow, directeur du CRDS, accueillir cet événement est une fierté qui replace le centre au cœur de l'éveil des consciences. « Si vous ne parlez pas l'anglais, vous êtes un illettré du monde actuel », a-t-il affirmé, soulignant que la maîtrise de cette langue est un levier déterminant pour accéder à des fonctions importantes et comprendre la marche du monde. Le CRDS, qui héberge l'American Corner, réaffirme ainsi son rôle de pôle de formation et de rayonnement culturel.
 

La coordonnatrice de l'American Corner de Saint-Louis, Awa Sakho Ba, a rappelé que cette compétition, née à Louga, en est à sa 4e édition dans la capitale du Nord. L'espace américain ne se limite pas à l'enseignement linguistique ; il se veut un lieu de découverte et d'échanges culturels grâce au précieux soutien de l'Ambassade des États-Unis au Sénégal. Outre l'anglais, l'objectif est de développer le leadership et la confiance en soi chez les jeunes pour faciliter leur insertion dans le monde professionnel.
 

Cette édition a vu la participation de six établissements de renom : les lycées Cheikh Omar Foutiyou Tall, de Rao, de Ngallèle, Charles de Gaulle, l'institut Cheikh Ahmeth Diagne Cherif et le Franco-Arabe de Pikine. À travers les phases de quarts de finale et de demi-finales, les élèves ont fait preuve d'un esprit d'équipe exemplaire.

 

 




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