Barrages Mondial 2026 : Le futur adversaire des Lions au Mondial se précise entre l'Irak et la Bolivie

La Bolivie a validé son ticket pour la finale de la Voie 2 des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026 en venant à bout du Suriname ce jeudi au Mexique. Grâce à ce succès, la sélection sud-américaine écarte définitivement les Surinamais de la course au Mondial et rejoint l'Irak (tête de série) pour l'ultime duel qualificatif prévu le 31 mars prochain.





Le vainqueur de cette finale entre l'Irak et la Bolivie décrochera son précieux sésame pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. L'heureux élu héritera d'une place extrêmement relevée dans le Groupe I du tournoi mondial. Il y rejoindra la France, la Norvège et surtout les Lions de la Teranga du Sénégal pour une phase de poules qui promet déjà de belles étincelles.





MS/NDARINFO





