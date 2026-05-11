Prix Marc-Vivien Foé 2026 : Lamine Camara décroche la deuxième place derrière le Malien Mamadou Sangaré

Le milieu de terrain international sénégalais Lamine Camara a franchi une nouvelle étape prestigieuse dans sa jeune carrière en se classant à la deuxième place du Prix Marc-Vivien Foé 2026. Avec un total de 94 points, le joueur de l'AS Monaco termine derrière le Malien Mamadou Sangaré, qui a largement dominé les votes avec 313 points. Cette distinction, décernée par RFI et France 24, récompense les meilleurs footballeurs africains évoluant dans le championnat de France de Ligue 1.





Bien qu'il n'ait pas remporté le trophée cette année, ce classement confirme l'ascension fulgurante de Lamine Camara au plus haut niveau européen. Sous les couleurs du club de la Principauté, le natif de Diouloulou s'est imposé comme un élément moteur de l'entrejeu, faisant preuve d'une intelligence tactique et d'une combativité remarquables. Il devance de peu son compatriote Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), qui complète ce podium 100% ouest-africain avec 84 points.





Pour Lamine Camara, cette deuxième place est loin d'être un échec. À seulement 22 ans, le joueur formé à Génération Foot possède déjà un palmarès impressionnant, marqué par trois titres africains majeurs (CHAN 2023, CAN U20 2023 et CAN 2025). Ses performances statistiques, notamment ses 139 récupérations et son taux de passes réussies de 85 %, font de lui l'un des milieux de terrain les plus complets de l'élite française.





Ce rang d'honneur renforce l'intérêt des grandes écuries européennes, alors que des rumeurs de transfert vers des clubs comme Liverpool ou l'Atlético de Madrid se font de plus en plus insistantes. En devenant le premier Sénégalais sur le podium depuis plusieurs éditions, Lamine Camara prouve qu'il est désormais le leader technique de la nouvelle génération des Lions de la Teranga, prêt à porter haut les couleurs du Sénégal sur la scène internationale.





MS/NDARINFO





