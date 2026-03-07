Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

1,6 million FCFA extorqués : Deux faussaires de visas Schengen arrêtés à Dakar

Samedi 7 Mars 2026

1,6 million FCFA extorqués : Deux faussaires de visas Schengen arrêtés à Dakar

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand Dakar a démantelé, ce 3 mars 2026, un réseau présumé d’escrocs spécialisés dans la falsification de documents administratifs pour l’obtention frauduleuse de visas Schengen. L’enquête, déclenchée par une plainte déposée le 19 février, a révélé que les deux suspects avaient soutiré 1 625 000 FCFA à une victime en 2025 sans jamais fournir le document promis.

Lors d'une perquisition au domicile de l’un des mis en cause, les enquêteurs ont saisi un arsenal de contrefaçon comprenant de faux bulletins de salaire, des contrats de travail fictifs, des formulaires de visa et des billets d'avion, confirmant le caractère structuré de cette entreprise criminelle.

Les deux individus ont reconnu les faits et demeurent en garde à vue pendant que la police recherche d'éventuelles autres victimes.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Conseil des ministres : Sonko supprime 19 structures pour économiser 55 milliards FCFA

04/03/2026

Grand Prix Senico 2026 : Mouhamadoul Bachir Thiam sacré champion du Sénégal

01/03/2026

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

01/03/2026

Élections locales : Ousmane Sonko confie le choix des candidats à la base de Pastef

01/03/2026

Guerre Iran-USA : 3 soldats américains tués et un porte-avions visé par des missiles

01/03/2026

Saint-Louis : Nouveau plan de circulation sur l'avenue Moustapha Malick Gaye

04/03/2026

Accusations contre Ousmane Sonko : Le procureur s'autosaisit contre Me Moussa Diop et C. O. Diagne

05/03/2026
SERVICES
24 HEURES

1,6 million FCFA extorqués : Deux faussaires de visas Schengen arrêtés à Dakar

07/03/2026

Accusations de corruption à la FSF : Le procès décisif de la présidence d'Abdoulaye Fall

07/03/2026

Aminata Touré annonce le ralliement de 300 maires à la Coalition Diomaye Président

07/03/2026

Succession en Iran : L'ayatollah Shirazi appelle à nommer d'urgence un nouveau Guide suprême

07/03/2026

Saint-Louis : Les chiffres du diabète appellent à une action durable

07/03/2026

Mimi Touré aux militants de la Coalition Diomaye : "Le moment n'est pas aux polémiques politiques"

07/03/2026