1,6 million FCFA extorqués : Deux faussaires de visas Schengen arrêtés à Dakar

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand Dakar a démantelé, ce 3 mars 2026, un réseau présumé d’escrocs spécialisés dans la falsification de documents administratifs pour l’obtention frauduleuse de visas Schengen. L’enquête, déclenchée par une plainte déposée le 19 février, a révélé que les deux suspects avaient soutiré 1 625 000 FCFA à une victime en 2025 sans jamais fournir le document promis.



Lors d'une perquisition au domicile de l’un des mis en cause, les enquêteurs ont saisi un arsenal de contrefaçon comprenant de faux bulletins de salaire, des contrats de travail fictifs, des formulaires de visa et des billets d'avion, confirmant le caractère structuré de cette entreprise criminelle.



Les deux individus ont reconnu les faits et demeurent en garde à vue pendant que la police recherche d'éventuelles autres victimes.





MS/NDARINFO



