Équipe nationale du Sénégal : Malang Sarr (RC Lens) convoqué par Pape Thiaw

Samedi 7 Mars 2026

Malang Sarr est pressenti pour intégrer la Tanière des Lions lors du rassemblement de mars 2026. Selon les informations du journaliste spécialisé Santi Aouna (Foot Mercato), le défenseur central du RC Lens, âgé de 27 ans, aurait enfin convaincu le sélectionneur Pape Thiaw grâce à une saison de "haute volée" et une régularité exemplaire en club.

L'ancien joueur de Chelsea, qui a fait toutes ses classes en équipes de jeunes avec la France (des U16 aux Espoirs), semble avoir définitivement tourné la page des Bleus pour répondre aux appels du pied du Sénégal, le pays de ses racines.
 

Sauf revirement de dernière minute, Malang Sarr devrait figurer dans la liste pour les deux prochaines rencontres amicales des Lions prévues fin mars : le 28 contre le Pérou au Stade de France (Saint-Denis) et le 31 face à la Gambie au stade de Diamniadio. Son arrivée vient densifier un secteur défensif déjà très fourni, où il devra se faire une place aux côtés de cadres comme Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté ou encore le jeune talent Mamadou Sarr.
 

MS/NDARINFO
 


