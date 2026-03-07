Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Accusations de corruption à la FSF : Le procès décisif de la présidence d'Abdoulaye Fall

Samedi 7 Mars 2026

Accusations de corruption à la FSF : Le procès décisif de la présidence d'Abdoulaye Fall

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a fixé au 10 mars 2026 l'audience de plaidoiries dans l'affaire opposant Mady Touré à Abdoulaye Fall, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Ce dossier, ouvert en septembre 2025 suite à un scrutin contesté, porte sur des accusations de « corruption systémique » et d'achat de voix à grande échelle lors de l'élection d'août 2025, où Abdoulaye Fall l'avait emporté par 322 voix contre 30. Malgré le sacre des « Lions » à la CAN 2025 qui a temporairement apaisé le climat, la division persiste au sein de la famille du football sénégalais.
 

Le clan de Mady Touré affirme détenir des « preuves tangibles » pour faire annuler l'élection, tandis que l'instance dirigeante de la FSF nie en bloc et se dit sereine. Si la fraude est avérée, Abdoulaye Fall risque non seulement l'annulation de son mandat, mais aussi une exclusion de plusieurs années de toute activité liée au football, conformément à la politique de fermeté de la FIFA contre la corruption.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Conseil des ministres : Sonko supprime 19 structures pour économiser 55 milliards FCFA

04/03/2026

Grand Prix Senico 2026 : Mouhamadoul Bachir Thiam sacré champion du Sénégal

01/03/2026

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

01/03/2026

Élections locales : Ousmane Sonko confie le choix des candidats à la base de Pastef

01/03/2026

Guerre Iran-USA : 3 soldats américains tués et un porte-avions visé par des missiles

01/03/2026

Saint-Louis : Nouveau plan de circulation sur l'avenue Moustapha Malick Gaye

04/03/2026

Accusations contre Ousmane Sonko : Le procureur s'autosaisit contre Me Moussa Diop et C. O. Diagne

05/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Accusations de corruption à la FSF : Le procès décisif de la présidence d'Abdoulaye Fall

07/03/2026

Aminata Touré annonce le ralliement de 278 maires à la Coalition Diomaye Président

07/03/2026

Succession en Iran : L'ayatollah Shirazi appelle à nommer d'urgence un nouveau Guide suprême

07/03/2026

Saint-Louis : Les chiffres du diabète appellent à une action durable

07/03/2026

Mimi Touré aux militants de la Coalition Diomaye : "Le moment n'est pas aux polémiques politiques"

07/03/2026

Guerre contre l'Iran : Téhéran rejette l'ultimatum américain de capitulation

07/03/2026