Accusations de corruption à la FSF : Le procès décisif de la présidence d'Abdoulaye Fall

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a fixé au 10 mars 2026 l'audience de plaidoiries dans l'affaire opposant Mady Touré à Abdoulaye Fall, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).



Ce dossier, ouvert en septembre 2025 suite à un scrutin contesté, porte sur des accusations de « corruption systémique » et d'achat de voix à grande échelle lors de l'élection d'août 2025, où Abdoulaye Fall l'avait emporté par 322 voix contre 30. Malgré le sacre des « Lions » à la CAN 2025 qui a temporairement apaisé le climat, la division persiste au sein de la famille du football sénégalais.





Le clan de Mady Touré affirme détenir des « preuves tangibles » pour faire annuler l'élection, tandis que l'instance dirigeante de la FSF nie en bloc et se dit sereine. Si la fraude est avérée, Abdoulaye Fall risque non seulement l'annulation de son mandat, mais aussi une exclusion de plusieurs années de toute activité liée au football, conformément à la politique de fermeté de la FIFA contre la corruption.





MS/NDARINFO



