Aminata Touré annonce le ralliement de 300 maires à la Coalition Diomaye Président

L’Assemblée générale de la Coalition Diomaye Président au King Fahd Palace a pris une tournure électorale ce samedi 7 mars 2026. La superviseure générale, Aminata Touré, a provoqué d'intenses débats en mettant l’accent sur l’article 10 des statuts relatif à la préparation des échéances futures.



Cette intervention a immédiatement libéré la parole chez plusieurs responsables et députés du PASTEF, qui ont ouvertement posé la question de la présidentielle de 2029, s'interrogeant sur une éventuelle candidature d'Ousmane Sonko et sur l'arbitrage que rendra l'actuel chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.





En parallèle de ces projections politiques, Mimi Touré a officialisé un renforcement massif de l'ancrage territorial de la mouvance présidentielle : 300 maires ont désormais rejoint la Coalition Diomaye Président. Ce ralliement d'envergure nationale vise à consolider la base du pouvoir actuel alors que les textes fondateurs de la structure sont en cours de validation.





MS/NDARINFO



