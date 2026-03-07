Docteur Abdourahmane Diouf : " Cette majorité parlementaire est diomayenne "

À l'Assemblée générale de la Coalition Diomaye Président au King Fahd Palace, le Docteur Abdourahmane Diouf a tenu à rétablir ce qu'il qualifie de « vérité historique » concernant la majorité parlementaire actuelle. Avec fermeté, il a affirmé que la victoire aux élections législatives est le fruit du travail de terrain de la Coalition Diomaye, qualifiant la majorité à l'Assemblée nationale de strictement « diomayenne ».



Selon lui, si gagner les législatives est facilité par une victoire présidentielle préalable, le mérite de la campagne et de la conquête des sièges revient aux membres de la coalition qui ont donné cette majorité au chef de l'État.





« Qu’on prononce nos noms ou qu’on ne les prononce pas, c’est nous qui avons battu campagne », a martelé le ministre, insistant sur le fait que personne ne pourra réécrire cette page de l'histoire politique du Sénégal.





MS/NDARINFO



