Diabète à 15% : Pastef Guinaw Rail alerte et agit pour le dépistage à Saint-Louis

Samedi 14 Février 2026

La cellule Pastef Guinaw Rail de Saint-Louis, en partenariat avec Moncap Santé, a organisé ce samedi une journée de consultation médicale gratuite. La rencontre s'est tenue dans une atmosphère de sobriété, marquée par le décès récent d'un jeune membre de la communauté universitaire, Abdoulaye Ba.


Au programme de cette journée : dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et du VIH, enrôlement à la Couverture Maladie Universelle (CMU) et don de médicaments. La cérémonie a vu la présence de Jean Michel Sène, directeur général de l'Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (ASER), et de plusieurs responsables du parti.
 

"L'objectif, c'est de rassembler les populations et de faire autant que possible pour qu'ils puissent avoir accès aux soins de base, que l'on puisse diagnostiquer les premiers symptômes et que le traitement précoce puisse leur être indiqué", a déclaré Ousmane Noreyni Gueye, coordonnateur de Pastef Guinaw Rail et directeur des systèmes d'information et de la communication de l'ASER.
 

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des vacances médicales patriotiques organisées par le Mouvement des Actifs, Cadres et Professionnels de Pastef (MONCAP), ainsi que dans la stratégie de massification et d'animation du parti à la base.
 

L'action revêt une dimension de santé publique particulièrement importante pour Saint-Louis. "Saint-Louis est une ville très affectée par le diabète, avec un taux de prévalence qui fait trois fois le taux national. Le taux national est à 5%. Le taux de prévalence du diabète à Saint-Louis est à 15%. C'est un chiffre alarmant et préoccupant", a souligné Ousmane Noreyni Gueye.
 

Le coordonnateur a rappelé la philosophie de proximité qui anime la cellule. "L'essence même de PASTEF, c'est l'animation à la base. PASTEF est un parti populaire qui parle à tous les Sénégalais. L'objectif, c'est que tout PASTEF Saint-Louis s'active davantage pour le bien des populations saint-louisiennes", a-t-il affirmé.
 

La journée a aussi été un moment de recueillement et de prière à la mémoire d'Abdoulaye Ba, jeune membre de la communauté universitaire décédé récemment. Les organisateurs ont demandé à Allah d'accorder Sa miséricorde au défunt.
 



