Course-poursuite à Ngazobil : 170 kg de drogue saisis après le chavirement d'une pirogue

Coup d'arrêt majeur pour le trafic de drogue sur le littoral de la Petite Côte. La Brigade territoriale de Joal, sous la supervision de la Compagnie de Mbour, a mis la main sur une importante quantité de chanvre indien.



L’opération, déclenchée aux environs de 21 heures le jeudi 12 février, a eu pour théâtre la plage de Ngazobil, suite à un renseignement précis faisant état d'un débarquement imminent de produits illicites.





À l’arrivée des forces de l'ordre, les trafiquants, pris de panique, ont tenté une manœuvre de débarquement précipitée qui a provoqué le chavirement de leur pirogue. Profitant de l'obscurité, les dealers ont réussi à s'enfuir avant l'intervention de la patrouille. Les gendarmes ont toutefois pu récupérer six colis totalisant 170 kilogrammes de chanvre indien, ainsi que la pirogue ayant servi au transport. Une traque est actuellement lancée pour retrouver les fuyards.





MS/NDARINFO



