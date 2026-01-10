Bissau: Bassirou Diomaye Faye en mission présidentielle de haut niveau de la CEDEAO

Cette initiative diplomatique s'inscrit dans la mise en œuvre des décisions adoptées lors du dernier Sommet de la CEDEAO à Abuja, visant à restaurer l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau, à la suite du coup d'État du 26 novembre contre le président sortant et candidat à l'élection présidentielle du 23 novembre, Umaro Sissoco Embalo, désormais exilé.



