Kaffrine : 290 millions de FCFA pour les impactés du PROMOREN

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé ce mercredi à Kaffrine la mobilisation d'une enveloppe de 290 millions de FCFA destinée à l'indemnisation des populations impactées par le Projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nianija Bolong (PROMOREN).



Cette mesure d'accompagnement social fait suite à une première phase en 2025, au cours de laquelle 159 millions de FCFA avaient déjà été distribués à 728 bénéficiaires, alors que les évaluations foncières se poursuivent dans les zones restantes.





Le PROMOREN s'inscrit comme un levier stratégique pour l'Agropole Centre, visant à transformer durablement le quotidien de 175 000 habitants répartis dans les communes de Saly Escale, Fass Thiéckène, Ida Mouride, Lour Escale, Maka Yop, Missirah Wadène et Koungheul. Par la valorisation de 12 000 hectares de terres agricoles, le projet ambitionne de créer 30 000 emplois, renforçant ainsi la souveraineté alimentaire et le dynamisme économique de la région.





MS/NDARINFO





