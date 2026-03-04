Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Ranérou : Saisie de 11 kg de chanvre indien dans la forêt de Namary

Mercredi 4 Mars 2026

Ranérou : Saisie de 11 kg de chanvre indien dans la forêt de Namary

La Brigade Territoriale de Ranérou a réussi un coup de filet significatif dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les gendarmes ont interpellé, ce mardi 3 mars 2026, un individu transportant onze kilogrammes de chanvre indien. L'opération s'est déroulée dans la forêt de Namary, une zone située à seulement trois kilomètres du village de Oudallaye.
 

L’intervention a été déclenchée grâce à une exploitation efficace de renseignements signalant la présence d'un individu suspect rôdant aux abords de la localité. Lors de son arrestation, le mis en cause circulait à bord d'une motocyclette, outil privilégié pour le transport de marchandises illicites dans ces zones reculées.

Outre la drogue, le véhicule a été saisi par les enquêteurs. Une enquête est actuellement en cours pour identifier d'éventuels complices et remonter la filière d'approvisionnement.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.