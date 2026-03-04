Ranérou : Saisie de 11 kg de chanvre indien dans la forêt de Namary

La Brigade Territoriale de Ranérou a réussi un coup de filet significatif dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les gendarmes ont interpellé, ce mardi 3 mars 2026, un individu transportant onze kilogrammes de chanvre indien. L'opération s'est déroulée dans la forêt de Namary, une zone située à seulement trois kilomètres du village de Oudallaye.





L’intervention a été déclenchée grâce à une exploitation efficace de renseignements signalant la présence d'un individu suspect rôdant aux abords de la localité. Lors de son arrestation, le mis en cause circulait à bord d'une motocyclette, outil privilégié pour le transport de marchandises illicites dans ces zones reculées.



Outre la drogue, le véhicule a été saisi par les enquêteurs. Une enquête est actuellement en cours pour identifier d'éventuels complices et remonter la filière d'approvisionnement.





MS/NDARINFO



