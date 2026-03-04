Aéroport Blaise Diagne : 200 millions de Fcfa de haschich saisis au scanner

La Brigade du Tourisme de la Douane a réalisé une saisie majeure de stupéfiants à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Près de 28,97 kilogrammes de haschich, répartis en 289 plaques, ont été découverts le 26 février dernier dans les bagages d'une passagère de 24 ans détentrice d'un passeport français.



La drogue, dont la valeur marchande est estimée à environ 200 millions de Fcfa, a été détectée grâce à la vigilance des agents lors du passage des valises au scanner de la zone « Arrivée ».





L’opération, menée avec l’appui de la Cellule aéroportuaire anti-trafic (CAAT), a également permis l’interpellation du destinataire présumé de la marchandise. Ce dernier, un Sénégalais de 46 ans identifié comme Samba Bocoum, attendait la livraison sur le parking de l’aéroport au moment de son arrestation. Le suspect serait passé aux aveux lors de son audition. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue avant d'être déférés au parquet pour trafic international de drogue.





MS/NDARINFO



