Ndeye Saly Diop Dieng : « La justice a confirmé mon innocence »

La Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice a rendu une décision de non-lieu total en faveur de l'ancienne ministre Ndeye Saly Diop Dieng. Au lendemain de ce verdict, l’ancienne membre du gouvernement a pris la parole pour exprimer son soulagement et sa gratitude envers ses soutiens à travers le pays. Affirmant n'avoir jamais douté de son innocence, elle a salué une décision qui confirme ses déclarations depuis le début de la procédure.





Ndeye Saly Diop Dieng, se définissant comme une « républicaine convaincue », a profité de cette déclaration pour réitérer son profond attachement à l'indépendance de la justice et au respect des institutions sénégalaises.



Dans un message empreint de sérénité, elle a promis de poursuivre son engagement citoyen auprès des femmes, de la jeunesse et des anciens, sans esprit de revanche mais avec une fidélité renouvelée aux valeurs de la République.





MS/NDARINFO



