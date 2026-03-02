Budget Sénégal 2025 : Hausse de 267 milliards des recettes fiscales (DPEE)

Les recettes fiscales du Sénégal ont enregistré une progression de 267,7 milliards de FCFA à fin novembre 2025, selon la dernière note de conjoncture de la Direction des prévisions et des études économiques (DPEE) publiée ce 27 février. Portées par la TVA, l’impôt sur les sociétés et les taxes sur les revenus, les ressources globales de l’État sont estimées à 3 961,0 milliards de FCFA, soit une hausse de 10,1 % en glissement annuel.





Cette performance budgétaire s'accompagne d'une nette contraction des dépenses publiques, qui s'établissent à 5 225,5 milliards de FCFA contre 5 882,8 milliards un an plus tôt. Ce repli de 11,2 % s'explique principalement par une baisse drastique des dépenses d'investissement (-36,5 %) et des transferts et subventions. À l'inverse, les charges d'intérêt sur la dette ont bondi de 18,9 % pour atteindre 857,2 milliards de FCFA, tandis que la masse salariale a connu une légère hausse de 2,4 %.





Sur le plan monétaire, la liquidité globale de l'économie affiche une expansion de 17,4 % sur un an. La masse monétaire a progressé pour s'établir à 11 206,1 milliards de FCFA à la fin du mois de novembre 2025, soutenue par une augmentation de la circulation fiduciaire et des dépôts transférables. Ces indicateurs témoignent d'une gestion budgétaire rigoureuse marquée par une optimisation des recettes malgré une pression croissante du service de la dette.





MS/NDARINFO



