Opération « Fureur épique » : Le bilan des pertes américaines s'alourdit ce 2 mars

Lundi 2 Mars 2026

WASHINGTON, 2 mars 2026 (NDARINFO) — Le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé ce lundi matin le décès d'un quatrième militaire américain engagé dans l'opération « Fureur épique ». Le soldat, dont l'identité n'a pas encore été révélée, a succombé à de graves blessures infligées lors des premières contre-attaques lancées par l'Iran samedi dernier, sitôt l'offensive américano-israélienne déclenchée.
 

« À l'heure actuelle, quatre membres des forces armées américaines ont été tués au combat. Le quatrième militaire, grièvement blessé lors des assauts initiaux de l'Iran, a finalement succombé à ses blessures », a précisé le CENTCOM dans un communiqué diffusé sur le réseau social X à 7h30 (heure de l'Est). Le commandement a ajouté que les opérations de combat majeures se poursuivent de manière intensive sur le terrain.


Conformément à la procédure militaire, les identités des victimes ne seront rendues publiques que 24 heures après la notification officielle aux familles. Ce nouveau décès porte à quatre le nombre de pertes confirmées dans les rangs américains depuis le début de cette confrontation ouverte, alors que les États-Unis et Israël maintiennent une pression militaire maximale sur les infrastructures stratégiques de la République islamique.
 

MS/NDARINFO
 


