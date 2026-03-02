Sud d'Israël sous le feu : Nouveau barrage de missiles sur Beer Sheva ce lundi

BEER SHEVA, 2 mars 2026 (NDARINFO) — Au moins 15 personnes ont été blessées ce lundi dans la ville de Beer Sheva, au sud d'Israël, suite à des frappes de missiles en provenance de l'Iran. Selon les services de secours israéliens, l'une des victimes est dans un état modéré, tandis que les 14 autres souffrent de blessures légères.





Ces attaques s'inscrivent dans une série de barrages de missiles massifs lancés par Téhéran tout au long de la journée, marquant une intensification de la riposte iranienne après l'opération « Fureur épique ». Les équipes de secours poursuivent actuellement les recherches dans les zones touchées de Beer Sheva pour localiser d'éventuelles autres victimes sous les décombres ou dans les zones d'impact.





Cette nouvelle salve de tirs confirme l'élargissement géographique du conflit, touchant désormais les grandes agglomérations du sud d'Israël. Les autorités locales ont maintenu les consignes de sécurité strictes, ordonnant aux populations de rester à proximité des abris renforcés face à la menace persistante de nouvelles vagues de drones et de missiles balistiques.





MS/NDARINFO



