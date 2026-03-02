Ouakam : Deux faux médecins étrangers arrêtés par la gendarmerie

La Brigade Territoriale de Ouakam a démantelé, le vendredi 27 février dernier, un cabinet médical clandestin opérant au cœur de Dakar. Deux individus de nationalité étrangère ont été interpellés pour exercice illégal de la médecine, usurpation de fonction, faux en documents administratifs et mise en danger de la vie d’autrui.





L’enquête a été déclenchée le mercredi 25 février après l'exploitation d'un renseignement signalant un individu se faisant passer pour un médecin. Ce dernier délivrait des certificats médicaux officiels arborant l'en-tête d'un hôpital de la place, établissement au sein duquel il était pourtant totalement inconnu. Les investigations rapides ont permis de localiser le principal suspect ainsi qu'un acolyte.





Lors des perquisitions effectuées à leur domicile, les gendarmes ont mis la main sur un lot important de matériels médicaux ainsi que divers documents administratifs falsifiés utilisés pour crédibiliser leur activité illicite. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue et l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuelles victimes ayant fréquenté ce cabinet de fortune.





MS/NDARINFO



