Koweït : Les détails sur le crash des F-15E Strike Eagles

KOWEÏT CITY, 2 mars 2026 (NDARINFO) — Le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé ce lundi que trois chasseurs-bombardiers F-15E Strike Eagle de l'US Air Force ont été « abattus par erreur » par les systèmes de défense antiaérienne koweïtiens. L'incident est survenu lors d'une mission de combat intense au cours de laquelle le Koweït faisait face à une pluie de missiles balistiques, de drones et, pour la première fois, d'avions de chasse iraniens.





Les six membres d'équipage des trois appareils ont pu s'éjecter en toute sécurité et ont été récupérés par les forces de secours. Ils sont actuellement dans un état stable. Le Koweït a officiellement reconnu cette erreur tragique, survenue dans la confusion d'un engagement massif visant à repousser l'offensive aérienne de Téhéran. Le CENTCOM a salué la coopération des autorités koweïtiennes malgré cet épisode de « tir ami ».





De son côté, la télévision d'État iranienne a tenté de revendiquer la destruction d'un des appareils américains, affirmant avoir ciblé avec succès un avion s'étant écrasé au Koweït. Cette version a été contredite par les faits rapportés par Washington et le ministère koweïtien de la Défense, qui maintiennent la thèse d'un accident lié à la défense territoriale. Cet incident souligne la complexité extrême de la coordination aérienne alors que le conflit s'étend désormais aux États du Golfe.





MS/NDARINFO



