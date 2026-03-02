Rufisque : Saisie de deux milliards de FCFA en billets noirs à la cité Taco

La Brigade de Recherches de Keur Massar a démantelé ce lundi un réseau de présumés trafiquants de faux billets à la cité Taco de Rufisque. Quatre individus, dont un septuagénaire, ont été interpellés en flagrant délit dans un immeuble en chantier alors qu'ils s'apprêtaient à procéder au « lavage » de billets noirs.





La contre-valeur de ce stock de billets est estimée à deux milliards de francs CFA. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette importante somme aurait été acheminée au Sénégal par voie maritime en provenance de la Gambie. L'opération a été rendue possible grâce à l'exploitation d'un renseignement précis qui a permis aux gendarmes de surprendre la bande en plein cœur de leurs activités illicites.





Les quatre suspects ont été conduits dans les locaux de la brigade pour les besoins de l'enquête. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et tentative de trafic de faux billets de banque. Cette saisie majeure intervient dans un contexte de renforcement de la lutte contre la criminalité économique et financière sur l'ensemble du territoire national.



MS/NDARINFO



