CAN 2025 : Égypte-Sénégal, le choc des philosophies en demi-finale à Tanger

Mardi 13 Janvier 2026

CAN 2025 : Égypte-Sénégal, le choc des philosophies en demi-finale à Tanger

L'Égypte affronte le Sénégal ce mercredi en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, avec un effectif largement construit autour de son championnat national, qui constitue la véritable colonne vertébrale des Pharaons depuis le début du tournoi. Le coup d'envoi de cette rencontre au sommet est prévu à 17 heures GMT au stade Ibn-Battuta de Tanger.
 

La sélection égyptienne ne compte que six joueurs évoluant à l'étranger dans son effectif présent à la CAN 2025, contre une large majorité issue de la Premier League égyptienne.

Les expatriés se résument à Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), capitaine et principal atout offensif de l'équipe, Omar Marmoush (Manchester City, Angleterre), Mostafa Mohamed (FC Nantes, France), Hamdi Fathy (Al-Wakra, Qatar), Ibrahim Adel (Al-Jazira, Émirats arabes unis) et Rami Rabia (Al-Ain, Émirats arabes unis). Autour d'eux, l'ossature de l'équipe est fournie par les clubs locaux.
 

Al Ahly, club le plus titré du monde avec 45 titres nationaux et 12 Ligues des champions de la Confédération africaine de football (CAF), s'impose comme le principal pourvoyeur de la sélection égyptienne avec huit joueurs dans l'effectif, confirmant son poids considérable dans le football égyptien. Zamalek, Pyramids FC, Al Masry, Zed FC et National Bank of Egypt complètent ce noyau domestique, rompu aux exigences des compétitions africaines.
 

Face au Sénégal, champion d'Afrique en titre depuis 2022 et doté d'un effectif entièrement composé de joueurs expatriés évoluant dans les grands championnats européens, l'Égypte tentera de faire valoir sa cohésion collective et son expérience continentale pour décrocher une place en finale et poursuivre sa quête d'un huitième sacre continental, un record absolu.
 

Cette demi-finale opposera donc deux philosophies footballistiques diamétralement opposées : d'un côté, les Lions de la Téranga qui misent sur l'expérience internationale de leurs stars européennes menées par Sadio Mané ; de l'autre, les Pharaons qui s'appuient sur la solidité et la cohésion de leur championnat domestique, orchestrée par leur icône Mohamed Salah.
 

MS/NDARINFO
 

