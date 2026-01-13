CAN 2025 : Égypte-Sénégal, le choc des philosophies en demi-finale à Tanger

L'Égypte affronte le Sénégal ce mercredi en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, avec un effectif largement construit autour de son championnat national, qui constitue la véritable colonne vertébrale des Pharaons depuis le début du tournoi. Le coup d'envoi de cette rencontre au sommet est prévu à 17 heures GMT au stade Ibn-Battuta de Tanger.



