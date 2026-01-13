CAN 2025 : Pierre Ghislain Atcho, le "cauchemar" du Sénégal, désigné pour la demi-finale

Le choix de Pierre Ghislain Atcho intervient dans un contexte particulier, marqué par une controverse majeure lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'arbitre gabonais, alors âgé de 31 ans, avait été au centre d'une vive polémique lors du huitième de finale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire le 29 janvier 2024 à Yamoussoukro. La gestion de cette rencontre avait suscité un fort mécontentement au sein du camp sénégalais en raison de décisions arbitrales jugées déterminantes.



