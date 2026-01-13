CAN 2025 : Pierre Ghislain Atcho, le "cauchemar" du Sénégal, désigné pour la demi-finale

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho pour diriger la demi-finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et l'Égypte, ce mercredi à 17h00 GMT au stade Ibn-Battuta de Tanger. Une désignation qui ravive immédiatement de douloureux souvenirs du côté sénégalais, deux ans après la polémique de la CAN 2023.
Le choix de Pierre Ghislain Atcho intervient dans un contexte particulier, marqué par une controverse majeure lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'arbitre gabonais, alors âgé de 31 ans, avait été au centre d'une vive polémique lors du huitième de finale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire le 29 janvier 2024 à Yamoussoukro. La gestion de cette rencontre avait suscité un fort mécontentement au sein du camp sénégalais en raison de décisions arbitrales jugées déterminantes.
Parmi les faits les plus critiqués figurait le refus d'expulser Sadio Mané pour une faute considérée comme sévère, ainsi que le non-sifflement d'un penalty en faveur du Sénégal après une action impliquant Ismaïla Sarr, alors même que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) était disponible mais n'avait pas été sollicitée. À l'issue de cette rencontre remportée par la Côte d'Ivoire aux tirs au but (1-1, tab 5-4), plusieurs joueurs sénégalais, notamment Krépin Diatta, avaient exprimé leur frustration.
La polémique avait pris une telle ampleur que la CAF avait décidé de ne plus retenir Pierre Ghislain Atcho pour la suite de la compétition, une décision interprétée comme une sanction indirecte liée à sa prestation. L'arbitre gabonais, qui avait pourtant bien arbitré le match de poules Égypte-Ghana (2-2) et figurait dans le Top 20 africain établi par la CAF, avait quitté la CAN 2023 avec une réputation écornée.
Paradoxalement, quelques semaines plus tard en février 2024, la FIFA avait présélectionné Pierre Ghislain Atcho pour la Coupe du Monde 2026, le plaçant parmi les 13 arbitres centraux africains en compétition pour officier lors du prochain Mondial. L'instance internationale avait ainsi validé ses compétences malgré la polémique sénégalaise.
Deux ans plus tard, la nomination du même arbitre pour un match à très fort enjeu face à l'Égypte, rival historique du Sénégal dans les phases finales de la CAN, suscite interrogations et réactions dans l'opinion publique sportive sénégalaise. Sans remettre en cause la compétence officielle de l'arbitre gabonais, cette désignation ravive une méfiance persistante, nourrie par les précédents vécus par les Lions de la Téranga lors de la CAN 2023.
