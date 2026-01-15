Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

CAN 2025 : Sénégal et Maroc face à face pour la première fois en phase finale

Jeudi 15 Janvier 2026

CAN 2025 : Sénégal et Maroc face à face pour la première fois en phase finale

Le Sénégal et le Maroc vont s’affronter pour la première fois de leur histoire en phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), dimanche à Rabat. Une affiche inédite et très attendue, opposant deux sélections parmi les plus régulières et les plus performantes du football africain au cours des dernières décennies.

Si les Lions de la Téranga et les Lions de l’Atlas se connaissent bien, jamais encore ils ne s’étaient retrouvés à ce stade décisif de la compétition continentale. Toutes compétitions confondues, les deux équipes se sont affrontées à 23 reprises. Le Sénégal totalise six victoires, contre onze succès pour le Maroc, tandis que six rencontres se sont achevées sur un score de parité.

La dernière confrontation remonte à octobre 2020, lors d’un match amical disputé à Rabat, remporté par le Maroc sur le score de 3-1. Leur première opposition, en revanche, date du 1er novembre 1981, avec une victoire sénégalaise (2-0) à Dakar. Les débuts de cette rivalité tournent d’ailleurs à l’avantage du Sénégal, vainqueur également en amical le 12 mai 1982 (2-1) puis en 1983 (1-0), avant un match nul (0-0) dans la capitale sénégalaise.

La rivalité prend une dimension compétitive dès septembre 1983, lors des qualifications aux Jeux olympiques de Los Angeles 1984. Le Maroc s’impose à Casablanca (1-0) avant d’arracher le nul à Dakar (1-1), synonyme de qualification.

Entre 1984 et 1990, Sénégal et Maroc se retrouvent à trois reprises en matchs amicaux, avec un bilan équilibré : une victoire de chaque côté et un match nul.

Les confrontations s’intensifient ensuite dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde et de la CAN. En 1993, lors des qualifications pour le Mondial 1994, le Maroc prend clairement l’ascendant avec deux victoires, à Casablanca (1-0) puis à Dakar (3-1).

Quatre ans plus tard, lors des éliminatoires de la CAN 1998, les Lions de l’Atlas confirment leur domination avec une large victoire à Rabat (3-0), après un match nul (0-0) à Dakar.

Le Sénégal renverse toutefois la tendance lors des qualifications pour la Coupe du monde 2002. Après un match nul (0-0) à Rabat, les Lions de la Téranga s’imposent à Dakar (1-0) grâce à un but décisif d’El Hadji Diouf, validant une qualification historique pour le Mondial.

Par la suite, les deux sélections se sont affrontées à cinq reprises en matchs amicaux, une série globalement dominée par le Maroc, qui a enregistré quatre victoires pour une seule défaite.

Dimanche à Rabat, Sénégal et Maroc ouvriront donc un nouveau chapitre de leur histoire, avec une première confrontation en phase finale de la CAN. Ce duel de Lions promet une opposition de styles, de mentalités et d’ambitions, avec en ligne de mire un deuxième sacre continental pour chacune des deux nations.

Le Sénégal, champion d’Afrique en 2022, vise une nouvelle consécration, tandis que le Maroc tentera de renouer avec la gloire continentale, près de cinquante ans après son unique titre remporté en 1976.

MS/APS
 


Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 15 Janvier 2026 - 08:38 Mamadou Sarr, la revanche du fils de Lion

Jeudi 15 Janvier 2026 - 07:19 CAN 2025 : Pape Thiaw veut finir le travail

Mercredi 14 Janvier 2026 - 16:11 Demi-finale CAN : le onze offensif de Pape Thiaw pour défier les Pharaons

CAN 2025

CAN 2025 : Sénégal et Maroc face à face pour la première fois en phase finale

CAN 2025 : Sénégal et Maroc face à face pour la première fois en phase finale
Le Sénégal et le Maroc vont s’affronter pour la première fois de leur histoire en phase finale de...

Mamadou Sarr, la revanche du fils de Lion

Mamadou Sarr, la revanche du fils de Lion
À 20 ans, le défenseur Mamadou Sarr incarne l’un des visages les plus prometteurs de l’équipe...

CAN 2025 : Pape Thiaw veut finir le travail

CAN 2025 : Pape Thiaw veut finir le travail
Qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le sélectionneur national du...

Demi-finale CAN : le onze offensif de Pape Thiaw pour défier les Pharaons

Demi-finale CAN : le onze offensif de Pape Thiaw pour défier les Pharaons
Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé sa composition d'équipe pour la...

Pape Djibril Fall exige la libération immédiate de Karim Xrum Xax

Pape Djibril Fall exige la libération immédiate de Karim Xrum Xax
Le député Pape Djibril Fall a vivement dénoncé l'arrestation de l'activiste Abdou Karim Guèye, plus...
LES PLUS LUS

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026

De Gandiol à Mpal: le parcours spirituel de Mame Rawane Ngom

11/01/2026

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

11/01/2026

Une pirogue partie de Gambie avec 61 migrants secourue à Mbattal après une panne GPS

12/01/2026

Saint-Louis: pénurie de sang avérée à l'hôpital mais aucun décès enregistré

08/01/2026
SERVICES