CAN 2025 : comment Pape Gueye a préparé le but décisif contre le Maroc

Unique buteur de la finale de la CAN 2025 face au Maroc, Pape Gueye a levé le voile sur un aspect méconnu de sa préparation dans un entretien accordé à L'Observateur. Le milieu sénégalais collabore avec un analyste vidéo privé qui lui permet d'anticiper les scénarii de chaque match et d'exploiter les failles adverses.





"Pour passer un cap, il fallait avoir un analyste qui, à chaque match, me fait un débrief sur le déroulement possible de la rencontre, les adversaires à mon poste, les facilités et les difficultés, et même la manière de marquer. Les gens ne voient que les buts, mais derrière, il y a énormément de travail", confie le double champion d'Afrique.





Le milieu de terrain illustre sa méthode par une anecdote révélatrice. Avant un match face au Soudan, son analyste lui avait signalé les difficultés du gardien adverse sur son côté gauche. "Sur mon premier but, quand je contrôle le ballon, je sais déjà que je dois frapper de ce côté-là. Ce sont ces petits détails qui me permettent aujourd'hui de maintenir ce niveau", explique-t-il.





Cette approche analytique s'est avérée décisive lors de la finale. Au moment d'inscrire l'unique but de la rencontre, Pape Gueye dit avoir ressenti un mélange de soulagement et de fierté, la récompense d'un immense effort collectif et la libération d'un stress accumulé tout au long du tournoi.





Le but qui a offert à la Sénégal sa deuxième étoile continentale est donc, selon le joueur lui-même, le fruit direct de cette préparation minutieuse menée dans l'ombre, bien en amont de chaque rencontre. Un travail invisible qui contraste avec la gloire visible du moment historique.





Satisfait de cette CAN, Pape Gueye reste néanmoins animé par de nouvelles ambitions. Il vise désormais deux objectifs majeurs : briller lors de la prochaine Coupe du monde et continuer à offrir des sacres à la nation. "Je sais que je dois faire encore plus", conclut-il, révélant une faim de succès qui va bien au-delà du trophée déjà remporté.





