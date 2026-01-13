CAN 2025 : le capitaine des Lions promet un clean sheet contre les Pharaons

"Ce sera peut-être un match fermé, mais nous allons faire notre football. Le coach nous a déjà donné des idées pour ce match et nous sommes prêts. Il faudra être concentrés dès la première minute et rester focus tout au long du match. Nous connaissons la force de cette équipe et nous savons que notre force sera aussi de garder la concentration pour un clean sheet. Nous allons essayer de les punir sur leurs erreurs", a déclaré Koulibaly, accompagné de son sélectionneur Pape Thiaw.

