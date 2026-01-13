Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

CAN 2025 : le capitaine des Lions promet un clean sheet contre les Pharaons

Mardi 13 Janvier 2026

CAN 2025 : le capitaine des Lions promet un clean sheet contre les Pharaons

L'équipe du Sénégal est consciente de la force de son adversaire égyptien en demi-finale de la CAN 2025, a soutenu mardi son capitaine Kalidou Koulibaly, assurant que lui et ses coéquipiers resteront "concentrés" tout au long du match pour pouvoir "profiter de la moindre erreur" pour s'imposer et décrocher la qualification en finale. Le défenseur central s'exprimait en conférence de presse à la veille du match prévu à 17h GMT au stade Ibn-Battuta de Tanger.
 

"Ce sera peut-être un match fermé, mais nous allons faire notre football. Le coach nous a déjà donné des idées pour ce match et nous sommes prêts. Il faudra être concentrés dès la première minute et rester focus tout au long du match. Nous connaissons la force de cette équipe et nous savons que notre force sera aussi de garder la concentration pour un clean sheet. Nous allons essayer de les punir sur leurs erreurs", a déclaré Koulibaly, accompagné de son sélectionneur Pape Thiaw.


Parlant de l'Égypte, le capitaine des Lions a souligné que "c'est une équipe expérimentée que nous connaissons bien". "Elle est habituée à jouer en Afrique, mais n'était pas considérée parmi les favoris de cette compétition. Toutefois, elle mérite amplement sa place dans le carré d'as. Ce sera un match contre une équipe respectée et nous allons y aller avec nos armes. Nous savons que nous pouvons le faire", a-t-il dit, confiant.
 

Le joueur d'Al Hilal en Arabie Saoudite a également mis en exergue la diversité de l'équipe sénégalaise, un mélange de générations. "Ce groupe est composé de joueurs expérimentés. Nous donnons beaucoup la parole aux jeunes, nous partageons avec eux. Nous avons besoin de chacun pour atteindre notre objectif : aller chercher ce trophée et cela passera par le match de demain", a-t-il encore dit.


Kalidou Koulibaly a salué la confiance du coach envers son groupe. "Il a apporté sa patte et nous le suivons. Cela commence à montrer ses fruits. Nous avons déjà gagné cette CAN contre cette même équipe, mais chaque match a son histoire. Demain sera différent. Nous allons respecter cette équipe et jouer notre match pour le gagner", a-t-il soutenu, faisant référence à la finale de la CAN 2022 remportée par le Sénégal face à l'Égypte.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

CAN 2025 : le capitaine des Lions promet un clean sheet contre les Pharaons

CAN 2025 : le capitaine des Lions promet un clean sheet contre les Pharaons
L'équipe du Sénégal est consciente de la force de son adversaire égyptien en demi-finale de la CAN...

CAN 2025 : Pierre Ghislain Atcho, le "cauchemar" du Sénégal, désigné pour la demi-finale

CAN 2025 : Pierre Ghislain Atcho, le "cauchemar" du Sénégal, désigné pour la demi-finale
La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho...

CAN 2025 : Égypte-Sénégal, le choc des philosophies en demi-finale à Tanger

CAN 2025 : Égypte-Sénégal, le choc des philosophies en demi-finale à Tanger
L'Égypte affronte le Sénégal ce mercredi en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN)...

Mali : un faux marabout arrêté après avoir escroqué 22 millions FCFA en promettant la victoire à la CAN

Mali : un faux marabout arrêté après avoir escroqué 22 millions FCFA en promettant la victoire à la CAN
Un homme se présentant comme marabout sur les réseaux sociaux et qui avait promis la victoire du...

Arbitrage controversé : la FAF porte plainte contre le Sénégalais Issa Sy après Algérie-Nigeria

Arbitrage controversé : la FAF porte plainte contre le Sénégalais Issa Sy après Algérie-Nigeria
La Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement déposé une plainte auprès de la...
LES PLUS LUS

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Le Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 07 janvier 2026

07/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026

De Gandiol à Mpal: le parcours spirituel de Mame Rawane Ngom

11/01/2026
SERVICES