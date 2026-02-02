Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
CEDEAO lance aide humanitaire de 305 millions FCFA pour réfugiés au Sénégal

Lundi 2 Février 2026

CEDEAO lance aide humanitaire de 305 millions FCFA pour réfugiés au Sénégal

Dans un élan de solidarité régionale, la CEDEAO a officiellement lancé une initiative d'aide humanitaire au Sénégal. Doté d'une enveloppe de 500 993 dollars, soit environ 305 millions de francs CFA, ce programme vise à restaurer la dignité des réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les apatrides et les demandeurs d'asile.
 

Mis en œuvre par l'État du Sénégal via le Comité national de réception et de réinsertion des personnes déplacées, le lancement a réuni, autour de la Professeure Fatou Sow Sarr, Commissaire de la CEDEAO chargée du développement humain, les acteurs clés de la gestion humanitaire au Sénégal. Étaient notamment présents le Chef de Cabinet du Président de la République, président du CNRRPD, des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des délégués des communautés déplacées de Casamance et des réfugiés mauritaniens de la vallée du fleuve Sénégal.
 

Ce fonds de plus d'un demi-million de dollars est conçu pour générer des solutions durables. Le programme s'articule autour de trois axes majeurs : aide vitale immédiate pour les réfugiés, déplacés internes, apatrides et demandeurs d'asile ; moyens de subsistance durables pour permettre aux bénéficiaires de retrouver une autonomie économique ; et cohésion sociale en allégeant la pression sur les communautés d'accueil afin de favoriser une coexistence pacifique.
 

L'aide vitale immédiate permettra de répondre aux besoins urgents des populations vulnérables, tandis que le volet moyens de subsistance vise à leur offrir des perspectives économiques à long terme. Le troisième axe, consacré à la cohésion sociale, reconnaît l'importance de préserver l'harmonie entre les communautés d'accueil et les populations déplacées.
 

En réaffirmant son soutien au Sénégal, la CEDEAO souligne l'importance d'un développement inclusif où personne n'est laissé de côté. Cette initiative renforce les capacités nationales à gérer les crises migratoires et de déplacement, tout en consolidant les liens de fraternité entre les États membres de l'organisation sous-régionale.
 

MS/NDARINFO
 


